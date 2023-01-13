香港16日起核酸检测CT值35或以上判定阴性无需隔离

香港特区政府星期五（1月13日）宣布，由下星期一（16日）起，调整冠病核酸检测结果的判定标准，如检测Ct值为35或以上将一律被界定为阴性，不会获发隔离令，也毋须进入社区隔离设施。

综合《明报》《星岛日报》等港媒报道，港府发言人解释，因应疫情发展，加上考虑到冠病核酸检测结果Ct值达35或以上的个案一般传染性极低，卫生防护中心在评估相关风险后，决定由本月16日凌晨零时起，不再把核酸检测结果Ct值达35或以上的人士列作确诊个案。有关人士不会获发隔离令，不用进行家居隔离，也不会被安排进入社区隔离设施。

发言人说，调整后的判定标准同样适用于在社区检测中心及检测站的免费及自费检测，其中自费检测的阴性证明可用作跨境等用途。这将有利整体社会进一步复常。

发言人也说，在下星期一（16日）前经核酸检测确诊而Ct值达35或以上、并仍持有有效隔离令的人士，卫生防护中心将于1月16日中午前透过电话短讯通知他们毋须继续隔离，并同时取消他们的隔离令，也会安排身处隔离设施的相关人士有序离开。

发言人说，隔离人士如未接获卫生防护中心的主动通知，则须按照隔离令原定指示继续隔离，直至他们在检测阳性后第四天起，连续两天取得快速抗原测试阴性结果为止。

发言人称，目前所有从香港入境中国大陆的人士必须持有阴性的自费核酸检测结果。倘若结果为阳性，即Ct值35以下，则不论其Ct值为何，他们均不能进入大陆。

发言人续称，快速抗原测试不会有Ct值，灵敏度也比核酸检测低，快速抗原测试呈阳性时其病毒量较高。故此，所有经“2019冠状病毒快速抗原测试阳性结果人士申报系统”呈报的快速抗原测试阳性个案仍须按照隔离令的原定指示继续隔离。