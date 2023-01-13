近七成意向购房者选择就地买房 返乡置业需求下降

调查显示，中国意向购房者中，有69.5%的人倾向选择在工作城市购房，有13.4%打算在工作城市的周边城市买房。

据第一财经报道，58同城、安居客周五（13日）发布《2023春节置业意向调查》。报告显示，在五年内计划购房的人群中，近五成计划一至两年内购房，超八成意向购房者打算利用春节期间看房和购房。

计划购房的人群中，有58.3%的购房者打算购买的是首套房；90后至00后的年轻购房者计划购买首套房的占比较高，80至85后的意向购房者打算购买二套房的占比相对更多。

对于置业城市的选择，参与本次调研的意向购房者中，有69.5%的人倾向选择在工作城市购房，有13.4%打算在工作城市的周边城市买房。总体来看，选择在工作城市或者工作城市的周边城市买房的比例较高，超过了八成。究其原因，多数选择在工作城市购房的意向购房者，主要是出于职业发展的考虑，占比66.7%；也有65.7%的意向购房者是为了生活环境的便利性留在工作城市置业；半数以上购房者也为子女教育考虑。而选择在工作城市的周边城市购房的主要原因是看好周边城市未来的发展，占比60.3%。

本次调研面向以五年内有购房需求的80后至00后意向购房者，生活在一线及新一线20个城市，学历以本科为主，六成意向购房者平均家庭月收入在1万（人民币，下同，约2000新元）至2万元区间，五成意向购房者为一家三口家庭。