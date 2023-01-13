夏宝龙：香港应主动修改本地法律与国安法统一 

中国人大常委会就《香港国安法》释法后，中国全国政协副主席、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙提出，根据《香港国安法》规定，当本地法律规定与其不一致时，应当优先适用《香港国安法》，并应主动修改、完善本地法律，使两者实现有机统一。

综合《星岛日报》与“国务院港澳事务办公室”微信公号消息报道，夏宝龙星期五（1月13日）出席在北京举行的“保证香港国安法准确实施”专题研讨会致辞时指出，《香港国安法》赋予港府维护国家安全的权力，同时维护国家安全也是港府应尽的宪制责任和义务。

夏宝龙提到，去年12月30日中国全国人大常委会对《香港国安法》的释法，让大家更清楚地了解相关条例的含义，明确国安委对国家安全事务有权有责，所作决定不受司法覆核，具有可执行的法律效力，其他机构和组织、个人均应尊重并执行国安委的决定。

中国官方此次释法，源于香港法院批准涉嫌违反《香港国安法》的香港壹传媒创办人黎智英，委聘英国御用大律师为其辩护，而香港律政司向终审法院再三反对失败后，特首李家超直接向北京请求作出清晰的指示。

夏宝龙指出，考虑到“一国两制”的特殊性和香港实际情况，中共中央通过《香港国安法》授权香港国安委承担维护国家安全的主要责任，中共中央则负责处理香港层面难以解决的问题，承担最后兜底责任，充分体现了国家安全中央事权的属性，更体现了中央对特别行政区的高度信任和充分尊重。

他说，全国人大常委会释法清晰规范了香港层面解决《香港国安法》实施中遇到的实际问题的方式和路径，清楚地阐明了《香港国安法》将处理维护国家安全具体问题的权力和责任赋予香港的立法原意。

针对应完善本地法律、与香港国安法达成统一，夏宝龙指出，《香港国安法》创制了若干法律司法程序和规则专门用于国安案件的办理，香港法院也按照这些程序和规则，作出了一些符合立法原意的判决，为该法的正确实施提供了指引，体现了本地法律和《香港国安法》的有效衔接，得到了香港社会各界的认可。他希望香港能全面准确贯彻实施《香港国安法》，依法维护国家安全和香港的繁荣稳定，并说中共中央对此充满信心。

夏宝龙还说，维护国家安全人人有责，全社会每个人都应是维护国家安全的参与者、推动者、受益者，而不是旁观者，要在全社会加强对《香港国安法》的学习宣传教育，不断增强全社会维护国家安全的意识。他指出，随着《香港国安法》的深入实施，香港开放的大门只会越开越大、包容性只会越来越强，中共中央政府也全力支持香港同世界各国各地区开展更广泛、更紧密的交流合作，着力打造更广泛的国内外支持“一国两制”的统一战线，展现香港的独特优势和魅力。

