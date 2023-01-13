中国核酸检测亭在网络上被抛售

去年5月中国多地设有核酸检测点、更大规模采购核酸检测亭（又称核酸检测屋，核酸小屋），随着冠病2022年被纳入乙类乙管，核酸检测亭从一亭难求最高可以卖到5万元（人民币，下同，约人民币）到现在卖家称“给钱就卖”。

据《每日经济新闻》报道，线上二手交易平台，部分第三方核酸检测机构、个人等开始甩卖使用不久和全新的核酸检测亭，多位卖家称“给钱就卖”。

半年多前，核酸检测亭曾“一亭难求”。东吴证券2022年5月的研究报告显示，如果按照每3000人一个核酸检测亭计算，中国一、二线城市共计需要16.8万个采样点。平均价格2.825万元计算，全国光是大城市核酸采样亭购置费用就要47.5亿元。

报道指出，新的核酸亭还来不及出厂，已经投放的核酸检测亭就要面对废弃或回收改造的命运。目前，二手物品交易APP“闲鱼”上，一堆的核酸检测亭、流动检测车正在排着队等待出售，核酸检测亭的卖家既有个人，也有造亭厂家，还有大量自建或自购检测亭的第三方核酸检测机构。

不过，更多二手回收或全新的核酸检测亭，还在厂家的库房里 。张立（化名）经营的工厂原本主要生产集装箱房、普通门岗、移动厕所。 2022年5月“大城市建立步行 15 分钟核酸采样圈”政策公布后，张立的工厂全力投入到核酸检测亭的生产中。这些核酸检测亭主要销往四川、重庆等地，以及一些旅游景区。