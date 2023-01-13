消息：滴滴获准下周重返中国应用商店 农历新年前再裁员

知情人士透露，中国政府最快将在下星期允许滴滴出行和其他所属的App（应用）重返国内应用商店。另有知情人士称，滴滴出行将在农历新年前启动新一轮裁员行动。

路透社星期五（1月13日）引述五名知情人士报道上述消息，显示中国政府过去两年对科技企业的监管行动将告终。

2021年6月30日在美国首次公开募股（IPO）后不足几天，中国私召车巨头滴滴出行App因“严重违法违规收集使用个人信息”，被中国国家互联网信息办公室下架。之后，中国国家网信办再跟进下架包括滴滴出行和滴滴企业版等25款App。此后，滴滴一直等待有关当局批准恢复上述App的使用，包括允许新客户注册和下载上述应用。

四名知情人士称，滴滴出行和其他App可能在农历新年前重新上架，并吸引新客户加入。

另两名知情人士说，中国为期一周的农历新年假期可帮助滴滴吸引新客户，让其营运恢复正常。

中国决策者对滴滴App的解禁，意在重振私人企业的信心，并期待科技行业能协助振兴受冠病疫情重挫的经济活动。

如果滴滴App重新上架，意味着中国监管机构对他们近两年的整改已完结。此前，中国国家网信办去年7月对滴滴全球股份有限公司处以80.26亿元人民币（下同，约）罚款，对滴滴全球股份有限公司董事长兼CEO程维、总裁柳青各处以100万元人民币罚款。

中国国家网信办、国务院新闻和滴滴办未立即回应路透社的置评请求。

《南华早报》星期四（12日）引述两名知情人士报道，滴滴出行将在农历新年前启动新一轮裁员行动，涉及数百个工作岗位。

知情人士称，这次裁员行动涉及叫车业务、海外业务和风险管理等全公司所有部门。这次被解雇的滴滴员工将根据年资计算遣散费，另加一个月补偿金。

其中一名知情人士称，滴滴在上月决定降低今年多个部门的预算后，制订这次裁员行动。

另一名知情人士说，滴滴的裁员行动时机引发部分人的不满，因为滴滴员工通常在2月获发常年花红。滴滴星期四对此不予置评。

滴滴上一轮裁员行动是在去年2月，当时公司设法从纽约交易所除牌，以应对中国监管机构的审查。