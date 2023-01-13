中国副总理刘鹤下周出席达沃斯论坛

中国国务院副总理刘鹤应邀出席下周在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛，成为冠病疫情暴发以来，首个与会的中国高官。

据中国外交部官网消息，中国外交部发言人汪文斌星期五（1月13日）宣布，应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布和瑞士联邦政府邀请，中国国务院副总理刘鹤将于1月15日至19日出席世界经济论坛2023年年会并访问瑞士。

《南华早报》星期一（9日）引述消息人士报道，中国副总理刘鹤下周将亲赴瑞士达沃斯，出席世界经济论坛。

报道称，这是自冠病疫情2020年暴发以来，中国高级官员首次参加世界经济论坛。这项常年论坛定于下星期一（16日）开始，为期五天。目前尚不清楚刘鹤是否计划在论坛期间会见其他国家官员和商人。

报道也引述美国驻瑞士和列支敦士登大使馆的声明说，包括贸易代表戴琪、气候特使克里和美国国际开发署署长鲍尔在内等美国高级官员，预计将出席世界经济论坛。

在2022年10月的中共二十大上，刘鹤未入选第二十届中央委员会，预计将在2023年卸任。现任中国国家发改委主任何立峰预料将接替刘鹤出任副总理，分管经济和金融。

世界经济论坛自1971成立以来，每年在瑞士达沃斯举行的年度会议，都有众多企业、政府和公民社会的领导人参与，共商全球重大问题与解决方案。