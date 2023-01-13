中信里昂风水报告：港股全年会有增幅

中信里昂风水报告自1992年问世以来，每年从不缺席。对于今年的港股，中信里昂风水师们认为，恒指属相鸡，鸡兔相冲，鸡在兔年往往需要格外小心。鸡的运势并不是特别差， 虽然会有千头万绪需要处理，但全年恒指有增幅。

据界面新闻报道，中信里昂风水报告写到，去年恒生指数大起大落，有如虎跳峡中湍急的河水，充满变数。2023年，预计黑兔在年初将东走西顾、 试探一番，夏末蹉跎下行，之后在年底反弹，整个冬季持续活跃，以小涨之势收尾。

和不少分析人士认为今年港股可能是大牛市不同，中信里昂认为今年不仅会有倒春寒，还有夏季风波，10月是全年最高位。

中信里昂风水研报称，由于恒指属相鸡，鸡兔相冲，鸡在兔年往往需要格外小心。鸡的运势并不是特别差， 但会有千头万绪需要处理。预计全年恒指有增幅，但预测中隐藏了波动， 因为月度预测无法直接显示火在每一天的强势影响。

行业方面，该报告认为，按风水理论，今年财运最旺的是火系行业，包括石油、天然气、时装和科技，高点出现在春末。与之相似，木系行业运势也不错，包括医疗、教育和种植业，高点出现在早春、晚秋和冬季。

另一方面， 土系的房地产、建筑业和水系的旅游、酒店和运输业很可能表现平平。由于八字再次缺金，金融和以金属为原材料的行业，如电池制造，将持续受压。

在投资者属相方面，对于2023年十二生肖运势，狗、猴、羊、猪、龙将迎来一年好运，而蛇和鸡则有点惨。

