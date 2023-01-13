中国发改委：民生用气不得限购减供

中国国家发展改革委官员强调，要做好能源保供确保民众温暖过冬，民生用气不得限购减供，如果发现问题将严肃追责问责。

据央视网报道，中国国家发展改革委副主任连维良星期五（1月13日）在发布会上说，中国采暖季天然气资源总量是足够的，在采暖季之前组织签订的天然气中长期合同量超出了各地预计需求，进入采暖季以来，实际消费量低于预期。

他说，从全局看，现在天然气资源总量是有保障的。因此，任何地方和企业对民生用气都不得限购减供，一旦发现这样的问题，都将严肃追责问责。如果是由于气源合同不足，国家将协调增供，如果是其他个性问题，由属地政府一事一议帮助解决。总之，涉及民生用能，绝对不能限购停供。

连维良说，地方政府要加强对经营困难的民生用能企业针对性帮扶，必要时要通过资金补贴等方式帮助解决企业的具体困难。一些地方之所以出现城燃企业限购停供天然气问题，客观上是因为随着天然气市场化进程加快，城燃企业气源更加多元，在国际天然气价格大幅上涨情况下，一些企业市场化购气成本过高，而且短期内难以有效疏导，就出现了阶段性经营困难。

他要求，地方政府要加强对能源供应企业的监管，确保企业有效履行保供责任，对极端情况下存在弃供断供风险的，属地政府要及早制定预案，无条件兜底保供。

连维良还要求，承担民生用能供应的企业，有困难可以及时反映，但是绝不能限购停供。