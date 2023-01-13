赣州团市委：“‘00后’常委15岁参加工作”系在母亲奶茶店帮忙

中国共青团赣州市委选举一名20岁的“00后”李楚彬当常委。对于网上流传的李楚彬的简历和部分网友关切的“15岁参加工作”、“待分配”等问题，共青团赣州市委回应说，李楚彬父亲在其初三时去世，为减轻家庭负担，于初中毕业后在母亲开的奶茶店帮忙。

据每日经济新闻报道，中国共青团赣州市委2022年10月31日选举产生了共青团赣州市第五届委员会委员、候补委员、常务委员会委员。其中，2002年3月出生的李楚彬当选为共青团赣州市委员会委员、常委。

这则消息继而在网上发酵，网友说，2002年出生的李楚彬出任共青团赣州市委常委，系“全国最年轻团市委常委”。也有网友质疑他为何能在15岁就参加工作。

共青团赣州市委星期五（1月13日）发布情况说明称，团市委打破年龄、学历、身份壁垒，突破体制内外限制，吸纳了一批具有代表性、热心青年工作的各行各业优秀青年成为团代表、委员、常委。这些身份，没有任何行政级别，不领取任何工作报酬。网上关注到的李楚彬同志就是其中一员。

共青团赣州市委介绍，和李楚彬一起当选新一届团赣州市委委员、常委的，还有水稻种植户、企业一线劳动者、乡村青年致富带头人等，这是共青团深化改革、增强群众性的一个缩影。

针对网上流传的简历和部分网友关切的“15岁参加工作”、“待分配”等。共青团赣州市委解释说，经了解，因李楚彬父亲在其初三时去世，为减轻家庭负担，李楚彬于初中毕业后（2014年9月至2017年6月就读赣州市章贡中学）在其母亲开的奶茶店帮忙，于2019年11月至今在江西轻茶里餐饮管理服务有限公司工作。

共青团赣州市委相关负责人星期五（13日）介绍共青团赣州市委常委是贯彻共青团改革的要求，吸纳了一批有代表性、热心公益事业的青年来作为代表，是严格按照程序来选举的，而且李楚彬没有行政级别，也不拿报酬。网友可能对团市委常委的工作有些误解，可能平时他们科普的工作还做得不够。

但是该负责人介绍，李楚彬目前系一家奶茶品牌企业副总。

天眼查显示，江西轻茶里餐饮管理服务有限公司成立于2022年，位于江西省赣州市，公司实控人为李楚河。2022年3月的一篇报道提到从2016年在江西赣州创业开始，李楚河的奶茶品牌目前已覆盖江西省、福建省、广东省、四川省等省份，全国连锁门店达400多家，成为江西省全国知名的茶饮连锁品牌，为社会提供了3000多个就业岗位。

