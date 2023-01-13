中国出入境人数较放宽前增加48.9%

中国放宽疫情管控、开放国门后，首周出入境人数较放宽前增加约五成，但仅恢复至疫情前不到三成。

中国国家移民局边防检查管理司司长刘海涛星期五（1月13日）在有关中外人员往来管理措施的新闻发布会上答记者问时说，1月8日实施冠病“乙类乙管”政策、放宽防疫措施以来，中国出入境人员的数量呈现稳步增长、有序恢复的态势。

刘海涛介绍，1月8日至12日间，中国移民管理机构日均检查出入境人员49万人次，较政策调整前上升了48.9%，达到2019年同期的26.2%。其中，海港、陆路、空港口岸日均出境的人员分别为2万1000人次、42万4000人次、4万5000人次，较调整前分别上升了13%、53.3%、33.2%，分别为2019年同期的36.4%，30.1%、11%。

数据还显示，入境人数略高于出境人数，其中日均入境25万人次，较调整前上升了54.7%，日均出境24万人次，较调整前上升了43.3%。口岸方面，空港口岸，客流最多的空港口岸是上海浦东国际机场，日均1万1000人次，深圳福田口岸则是增幅最大的陆路口岸，达到日均2万1000人次。

刘海涛指出，农历新年假期临近，预计口岸将迎来人员出入境的高峰，中国移民管理局已经部署各级移民管理机构，实施加强通关查验组织保障、强化动线的管理，加强引导提示、及时公布口岸应对客流高峰准备措施，以及加强通关流量的监测，针对出入境的流量变化做好应对的预案的“三加强”措施。

另一方面，刘海涛还介绍，1月8日以来申请办理出入境证件的大陆居民人数较调整前增长了129.4％，达到135万1000人次，其中35万3000人次申请普通护照，增长89.8%，99万8000人次申请往来港澳台的证件，增长147.6%。

刘海涛预测，农历新年假期期间大陆居民赴境外旅游探亲等需求会进一步增长，申办出入境证件的人数近期将会继续稳步上升。

他说，为积极应对政策调整后的出入境证件申请量的增长，各地公安机关出入境管理机构按照中国移民管理局的部署要求，及时采取发布办证指南，加强流量监测，实行网上预约和错峰分流，增开办照窗口，延长办公时间，优化手续流程，加强服务引导等措施，全力提供出入境证件办理的服务，目前全国3200多个公安出入境窗口秩序井然。

