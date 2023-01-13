频繁应对大陆机舰 台军再申支配预备金

中国大陆军机军舰密集出动，导致台湾空军应对的经费不足，台空军已经向再次申请动支第二预备金9亿元（新台币，下同，3900万新元）。

据《自由时报》报道，台湾空军出动军机对中国大陆的军机军舰进行拦截监控，台湾海军则是调派军舰进行一对一方式紧盯，但因大陆机舰来的太多，致使台湾军方年度预算内的油料费用已不敷使用，继向台湾行政院申请动支国防预算内的第一预备金7.67亿元后，台湾国防部又向行政院申请动支行政院的第二预备金，这次金额更是达到9.17亿元，两者合计动支预备金达到16.85亿元。

台湾军方人士星期五（1月13日）指出，大陆解放军持续性的出动，不断测试台湾的空防及海洋防卫能力，除了以多机种共机编队飞行丶进行各项作战演练之外，也在台湾东南丶西南海空域进行海空联合作战演练，让台湾海空军疲于奔命。

军方人士说，面对大陆军舰接近台湾海域，海军调派各型军舰贴近监控，采取“你来一艘，我盯一艘”的盯人，近距离监控共舰动向。不论是大型的基隆级军舰，以及数量较多的成功级军舰丶拉法叶级军舰与诺克斯级军舰，还是吨数小于1000吨的沱江级丶锦江级飞弹巡逻舰，都得要随时待命出港应对。

在空军方面，台湾军方人士说，大陆解放军几乎每天都会派出飞机，近月来越过中线丶距离台湾防卫线更近的情形接连发生，也曾出现从北面直冲北台湾而来的特殊任务航线，台湾空军都会调派执行巡弋任务的在空战机直接前往拦截监控警告，或是由地面待命战机紧急起飞拦截，战机出动的次数及频率大增，也造成油料费用及维修费用大增。