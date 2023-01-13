中国东北“三九”下雨 60年罕见

中国辽宁省星期四（1月12日）夜晚出现大范围降雨，属60年罕见的“三九”下雨。

据中新社报道，中国农谚有云“数九寒冬，冷在三九”。然而在这个一年当中最冷的时间段，辽宁省85个冬季专项监测降水的气象站中，74个站有降水，平均降水量为3.0毫米；辽宁省1305个具备大风监测要素的气象站中，有503个气象站出现六级以上瞬时大风，沈阳、大连、鞍山等37个气象站出现八级以上瞬时大风。

为何出现这样反差的气候现象？沈阳区域气候中心高级工程师李倩分析说，今年的“三九”到目前为止，非但不冷，气温还较同期偏高。1月9至12日，辽宁省平均气温-3.2度，比常年同期偏高6.3度，甚至比常年“三九”期间的温度偏高了4.9度，可以说十分暖和。

历史统计来看，1964年的1月11至12日，辽宁省出现大范围的降水过程，降水相态有雨、雨夹雪和雪，平均降水量23毫米，平均降雪量（包括雨夹雪和雪）17.9毫米。

李倩说，今年“三九”下雨与1964年“三九”期间出现的降水过程极为相似，在辽宁历史上“三九”期间出现大范围降雨情况为近60年来罕见。

受强冷空气影响，预计1月13日至14日，辽宁大部地区气温将下降10度到25度，降温幅度剧烈。辽宁省气象台首席预报员谭政华介绍，预计未来一周，持续到1月20日，辽宁省将维持气温偏低的状态，需要关注剧烈降温和气温偏低造成的不利影响。

谭政华称，由于寒潮时间正值春运高峰期，本次寒潮还伴有大风和雨雪转换过程，需要重点关注雨雪天气造成的道路湿滑、结冰、积雪对交通的不利影响。