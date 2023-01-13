下午察：“国民老公”王思聪最贵一拳的背后

中国前首富王健林的独子王思聪被指在上海街头打人，时隔八个月再登上媒体版面。王思聪“最贵的一拳”成为当前中国全网最火热的话题。

整起事件还得从上海市公安局静安分局星期四（1月12日）发布的一份警情通报说起。通报称，34岁的男性王某某等四人星期三（11日）误以为在路边候车的陈某某对其拍照，随后双方发生争吵，王某某等人对陈某某进行了殴打。

通报称，被打的陈某某左侧鼻骨骨折，面部多处挫擦伤及挫伤，评定为轻微伤。上海警方则对王某某等人作出行政拘留七天，并处罚款500元（人民币，下同，约98.43新元）的处罚决定。不过，王某某等人提请行政复议，暂缓拘留。

表面上看，这只是一起小小的争执，真正让事件引起全网关注的，是《新京报》随后引述“权威人士”报道称，打人的王某某其实就是王思聪。

报道没有透露这名“权威人士”是什么来头，上海警方或官方也没有出面证实或否认。但凤凰网引述百度百科资料报道称，王思聪今年1月3日已满35岁，与警方通报中的34岁不符，因此初步可排除王某某是王思聪。

不过，凤凰网随后删除了这篇报道。

没有人能笃定打人的一定是王思聪，但中国网民似乎已心有定见，纷纷猛批王思聪仗着有钱有势在大街上打人，“有钱就是嚣张，想干啥就干啥，没啥害怕的，大不了就是赔钱？”

截至星期五（1月13日），“王思聪打人”相关话题在微博的累积阅读量已突破10亿。

微博上还流传消息称，王思聪以200万元私下与挨打者达成和解，网民调侃这是“最贵的一拳”，甚至有网民戏称：“希望这一拳是打在我的脸上，以后就不用再努力了。”

微博流传的消息称，王思聪以200万元私下与被害者达成和解。（截自微博）

被点名的王思聪星期四晚上在推特上发文称：“我真TM的无语了，居然全网曝？现在的自媒体没新闻了吗？”不过，他没有说明自己因为什么事情无语，也没有就自己被点名打人做任何解释。

事实上，当天下午1时许，他也发了一则推文，说“过好自己的生活，别没事找事……”。他没有更进一步说明，外界也无从得知这则帖文与上海的打人事件有何关联。

昔日的“国民老公”

身为万达集团董事长王健林的独子，1988年出生的王思聪自小就被送出国受教育，小学在新加坡，中学进入英国寄宿制贵族男校温切斯特公学，大学到伦敦大学念哲学。这样的教育背景，加上首富家庭的出身、还算斯文的长相，他读完书回到中国后就开始引起媒体注意，受到不少网民追捧，甚至被挂上“国民老公”的称号。

王思聪（左）是王健林（右）的独生子。（互联网）

这些年来，王思聪多次因花边新闻或言论争议被推上舆论浪尖。与中国很多首富的子女不同，王思聪行事高调，发言时基本毫无忌惮，无论是对企业家小米创始人雷军，还是大红大紫的明星杨幂，他都几乎口无遮拦。例如，当杨幂2012年凭借《爱的供养》荣获中国大陆最受欢迎女歌手殊荣后，王思聪直接转发乐评人丁太升的微博并附文称：“求求杨幂不要再唱歌了。”

王健林2015年接受网易新闻采访时曾说过，“他（王思聪）很聪明，但他不会看人眼色，怎么想怎么说。希望他五年、八年后能醒事。”

但敢怒敢言的性格也让王思聪收获了不少的流量，且在他的身份加持下，不少网民将王思聪当作是“娱乐圈内幕消息”的渠道，还因此为他冠上“娱乐圈纪委”的称号。

此外，有别于一般的“纨绔子弟”，王思聪不希望靠父亲成功。2009年，从英国学成归来的王思聪拒绝了王健林安排好的接班计划，想靠自己闯出一个名堂。王健林最后只能妥协，给了王思聪5亿元开公司“练练手”。

这一年，王思聪创立了普思资本，专注于投资互联网、科技、消费等领域，管理资产超过10亿美元（13.24亿新元）。哔哩哔哩、美团、得物、闪送等知名公司都曾接受过普思资本的投资。

王思聪在2009年创立了普思资本，专注于投资互联网、科技、消费等领域，管理资产超过10亿美元。（互联网）

随后几年普思资本的发展，也展现了王思聪的投资眼光。2013年，普思资本以400万美元获得云游控股1.05%％股权；185天后，随着云游控股赴港IPO，普思资本大赚一笔退出；2014年7月，普思资本投资的天鸽互动实现香港主板上市。

王健林2014年受访时也毫不吝啬地肯定王思聪，称他的投资“有点小进展”。

2015年，王思聪入股乐视体育，同时高调宣布创立熊猫互娱，主要运营弹幕式视频直播网站熊猫直播。同时，他也宣布打造香蕉计划，旨在建立泛娱乐产业链。在他的大力推动下，熊猫直播成功吸引了众多流量明星和人气主播入驻，公司也在短短三年内取得三轮融资，获得10亿以上的资金。

王思聪在2015年成立熊猫直播，在他的大力推动下，熊猫直播成功吸引了众多流量明星和人气主播入驻。（互联网）

2017年，王思聪以50亿元身家荣登《胡润80后财富继承富豪榜》第二名。扣除父亲资助的5亿元，短短八年，王思聪靠自己入账了45亿元。这一年，王思聪才29岁。

“国民老公”陷入“中年危机”

不过，意气风发的王思聪在渐渐步向而立之年时，也迎来了人生转折点，他付出不少心血打造的熊猫直播打断了自己的高光时刻。

在他宣布入股乐视体育的隔年，乐视体育被曝出未经董事会与股东同意擅自挪用超过40亿元资金。伴随着乐视体育的衰落，王思聪损失惨重。同时，熊猫直播一派热闹的背后，亏损金额也因管理不善连年走高。

2016年4月，熊猫直播涉嫌宣扬暴力等不良内容被列入查处名单，隔年2月还被上海市网络信息办公室约谈要求整改。随后熊猫直播也进入衰落期，工资无法按时结算、大主播出走、员工离职等负面消息接连爆出。

2019年3月，熊猫直播正式关站，香蕉计划也以失败告终。王思聪还因熊猫互娱的债务纠纷被法院限制高消费，名下的房产、车辆、银行存款等财产均被查封。不久后，这一限消令被撤销。2022年，熊猫直播正式宣告破产，“泛娱乐帝国”几乎梦碎。

昔日冤家、90后商人孙宇晨曾在微博上奚落他说：“我考虑帮王思聪把债还了，他以后创业成功再还给我就行。”

兜兜转转之下，原先不想继承家业的王思聪最终还是只能回到父亲王健林所成立的万达产业投资有限公司。

王健林这几年也正忙着刮骨疗伤。中国政府2017年开始出台史上最严厉的房地产调控政策，万达被曝负债超过400亿元，深陷资金困境。王健林陆续出售了万达旗下的文化旅游、酒店项目，此外还清仓了海外的房地产项目，要公司转型改走“轻资产”道路。

就在家业步入风雨飘摇时期之际，王思聪也因争议言论踢到了铁板。

2022年4月，王思聪出面手撕中国药商以岭药业开发的中成药连花清瘟胶囊，质疑中国官方大量向民众发放的连花清瘟，并不是世界卫生组织推荐、用于治疗冠病的中成药，呼吁证监会严查以岭药业。过了几天，王思聪因不满政府的冠病防疫政策，又在微信上留言称“每天早上的核酸检测，检测的不是阳性或阴性，而是你的奴性或血性”。

2022年4月上海封城期间，王思聪因不满中国政府的冠病防疫政策，而在微信上留下争议言论，他的微博和微信账号因此被封杀。（路透社档案图）

这些言论确实让他再打开了知名度，但没过多久，王思聪的微博和微信账号就遭到禁言，随后被封杀，坐拥4000万名粉丝的账号就这样没了。随后，王思聪就鲜少出现在媒体版面。

凭借着得天独厚的先天优势，“国民老公”王思聪一度作为后起之秀的创业家成功崛起，成了媒体版面的宠儿。但近年来，有关王思聪的消息往往只剩下花边新闻和网络上的争议言论，如今还成了一起打人事件通报中的中年大叔“王某某”。正如凤凰网星期五发表的一篇评论文章感叹，“这位曾经心直口快的‘国民老公’似乎和很多中年男人一样，陷入了某种‘中年危机’”。