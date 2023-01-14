中国央行：蚂蚁等14家平台企业基本完成整改

中国央行金融市场司官员证实，包括蚂蚁集团在内的14家大型平台企业已基本完成整改。

据上证报中国证券网报道，中国央行金融市场司负责人马贱阳星期五（1月13日）在国务院新闻办的发布会上说，2020年11月以来，金融管理部门指导督促蚂蚁集团等14家大型平台企业针对过去金融业务存在的无牌经营、监管套利、无序扩张、侵害消费者权益等突出问题开展整改。

马贱阳说，一年多以来，14家平台企业“非常积极，也非常理解”，整改取得一些积极成效，目前大多数问题已基本完成整改，大型平台企业合规经营公平竞争，消费者保护意识明显增强，金融业务不断规范。同时金融管理部门标本兼治，加快监管制度建设，在第三方支付、个人征信、互联网存款、保险、证券基金等领域出台了一系列有针对性的制度文件。

他还说，平台企业金融业务常态化的监管制度框架已经初步形成，为后续常态化的监管奠定了良好制度基础。

马贱阳表示，下一步金融管理部门将坚持发展和规范并重，支持平台经济健康发展。包括继续推动相关平台企业加快剩余少数问题整改；提升监常态化监管水平，完善监管制度机制；以及研究制定促进平台经济健康发展的金融支持措施，支持平台企业提升科技创新能力和服务质效。

这是中国监管部门近期第二次做上述表态。中国银保监会主席郭树清1月7日接受新华社采访时表示，14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决。后续将实行常态化监管，金融机构也将进一步树立“一视同仁”理念，公平公正对待各类所有制企业。