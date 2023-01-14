李家超委任前澳高院法官祈显义为港终院非常任法官

香港特首李家超同意任命澳大利亚退任高院法官祈显义，为香港终审法院非常任法官。

据香港《星岛日报》星期五（1月13日）报道，李家超已接纳司法人员推荐委员会推荐，任命澳洲退任高院法官祈显义，为终审法院其他普通法适用地区非常任法官，并会在征得立法会同意后，根据《基本法》第88条作出任命。

李家超表示，很高兴接纳推荐委员会的推荐，任命祈显义为终审法院非常任法官。他说，祈显义于2022年10月退任澳洲高等法院法官，地位崇高、声誉卓著，深信他对终审法院将有很大的贡献。

他还说，祈显义获任命后，终审法院其他普通法适用地区非常任法官的名单，将包括11位来自英国、澳洲及加拿大的杰出法官。这些具声望的海外法官加入终审法院作为非常任法官，彰显《基本法》保障香港特区司法机构依法行使独立审判权，并有助维持外界对香港特区司法制度的高度信心，也让香港与其他普通法适用地区保持紧密联系。李家超表示，相信这些杰出且具丰富司法经验的海外法官将继续是香港特区司法制度的独特优势。

终审法院首席法官张举能表示，欢迎行政长官接纳司法人员推荐委员会的推荐，知悉港府将会就这项推荐任命征求立法会同意。

香港律师会会长陈泽铭则说，自己支持海外非常任法官在《基本法》第82条规定下继续发挥在香港维持司法公义中的角色。海外非常任法官全都是来自其他普通法司法管辖区，具有最高水平和多元国际司法经验的杰出法官。他们参与终审法院的工作，为香港的法理发展及司法公义作出重大的贡献。

香港终审法院的非常任法官由香港法官及海外法官组成，人数上限为30人，目前香港法官有四人，而海外法官在祈显义加入后将增至11人。

终审法院的审判庭由五名法官组成，除了终院首席法官、三名常任法官，也会有一名非常任香港法官或非常任海外法官。

祈显义1952年在澳大利亚出生，于1976年在昆士兰州最高法院取得律师资格，隔年取得大律师资格，并在1988年获委任为御用大律师，主攻商法、衡平法及宪法。 祈显义在1992年获委派出任昆士兰州法律政策专员至2005年，在任期间同时从事私人大律师执业。

2005年，祈显义获委任为昆士兰州最高法院上诉法庭法官，五年后获任命为澳洲联邦法院首席大法官，三年后再升任为澳洲高等法院法官。直到2022年10月，他才因年届宪法规定的退休年龄而离任。