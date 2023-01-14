中疾控专家：没证据表明XBB变异株致病力增加

中国疾控中心专家称，冠病病毒XBB变异株目前还没有在中国形成本土流行，也没有证据表明XBB变异株致病力增加。

中国官媒《人民日报》星期六（1月14日）刊登了中国疾控中心病毒病所研究员陈操的专访内容。陈操称，从多项研究结果来看，XBB的进化分支较最开始发现的原始株和之前的关切变异株，如德尔塔变异株和奥密克戎几个早期发现的进化分支，免疫逃逸能力明显增加。这也导致了XBB在美国等国的传播优势呈现明显增加的趋势。

他说，从去年12月1日到今年1月12日，中国仅监测到一起本土XBB变异株感染病例；XBB及其亚分支的输入病例有33例，来自20个国家和地区。未来或后续一段时间，中国面临输入XBB及其亚分支的风险，引起本土关联病例风险较大。但就目前监测的数据来看，XBB并没有形成本土流行。

陈操说，从多项研究结果来看，XBB的进化分支较最开始发现的原始株和之前的关切变异株，如德尔塔变异株和奥密克戎几个早期发现的进化分支，免疫逃逸能力明显增加。这也导致了XBB在美国等国的传播优势呈现明显增加的趋势。但从现在的报道和研究来看，并没有观察到感染XBB系列变异株的重症和死亡病例增加，也即致病力没有明显增加。

北京中医医院院长刘清泉受访时则说，目前，国际文献上的信息显示，XBB变异株感染者的临床表现与中国国内流行株之间似乎没有明显差异，仍然是上呼吸道感染为主。中国还并没有看到临床病例。从中医角度看，XBB变异株和目前中国流行的变异株本质上没有大的差别，中医核心病机是一致的，治疗方案仍然可用。