台数位部长：台湾准备助乌克兰数字重建

台湾数位发展部长唐凤说，台湾准备在远距学习等领域协助乌克兰提升数字基础建设，作为帮助乌克兰战后重建的措施之一。

唐凤目前在立陶宛首都维尔纽斯进行访问，这是她2022年8月获委任为数位发展部长以来首次访问立陶宛。

唐凤星期五（1月13日）在当地接受路透社专访时说，台湾已在发电机、设备等方面向乌克兰提供人道援助，而台湾也在考虑在数字领域向乌克兰提供援助。

她说，台湾希望提供跨文化教育数字建设方面的协助，而这在台湾已使背景各不相同的各类人士融入跨文化学习社群。目前台湾政府尚未与乌克兰政府就数字领域合作展开官方交涉，但她正透过个人人脉进行接触。

唐凤于立陶宛时间1月12日抵达立陶宛，她拜会了立陶宛国会经济委员会与跨党派台湾关系小组，并出席在立陶宛维尔纽斯大学举办的“自由数位民主对话”论坛，与立国产官学界就自由民主与数字韧性等议题进行交流。

据报道，唐凤当晚还与立国国会外委会主席帕维里欧尼斯（Zygimantas Pavilionis）、议员琴格里斯（Emanuelis Zingeris）共同参与在立陶宛国会大厦外举行的“自由捍卫者日”纪念营火晚会，悼念1991年因苏联镇压而丧生的立国民众。唐凤还于星期五的纪念活动上在这些丧生民众的坟前献花。

立陶宛2021年11月起持续强化与台湾的关系，包括允许台湾以“台湾”名义设立办事处等，但这引起了北京的强烈反弹，并多次对立陶宛实施反制措施，不仅将驻立陶宛大使馆降至“代办级”，还限制立陶宛商品进口，两国关系瞬间降至冰点。