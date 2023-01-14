生活作风出问题 江苏淮安副市长韦峰被免职

江苏省淮安市副市长韦峰因生活作风出现问题，被免去职务。

据“淮安人大发布”微信公众号消息，江苏省淮安市人大常委会星期五（1月13日）决定免去韦峰的淮安市人民政府副市长职务。

当地12日晚的相关通报说，江苏省纪委监委和扬州市委组织调查发现，曾在扬州市工作的淮安市政府副市长韦某，以及扬州市广陵区商务局副局长戴某存在生活作风问题，正按程序追究二人纪律责任并建议免职。

通报中提到的韦某是淮安市副市长韦峰，戴某是扬州市广陵区商务局副局长戴璐。

此前有网民在中国多个网络社交平台晒出一段对话截图，显示戴璐与一名“扬州市领导”存在生活作风问题。

12日晚间的调查结果部分证实了网传截图内容的真实性，不过当事人之一是淮安市政府副市长韦峰，曾在扬州市工作，而非网帖中所说的“扬州市领导”。

公开资料显示，韦峰曾任扬州市广陵区委书记，而戴璐则担任扬州市广陵区商务局副局长，两人存在时空和工作关系上的交集，直到去年年初韦峰调任淮安。

韦峰是中共党员，且是在职的公职人员，戴璐虽未公布其是否是党员，但也是公职人员身份。对于两人违反了哪项纪律，以及通报中提到的处理方式有何依据，观察者网梳理报道说，根据《中国共产党纪律处分条例》规定，与他人发生不正当性关系，造成不良影响的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。

此外，《纪检监察机关监督执纪“四种形态”统计指标体系（试行）》将组织处理措施纳入“四种形态”统计指标，将停职检查、责令辞职、免职、办理提前退休、平职调整作为第二种形态指标。

其中，官员被建议免职则主要适用两种情形，一是有证据证明违纪违法问题明显、不宜继续履职。二是给予党纪重处分的同时，为匹配处分档次、强化处理效果予以免职。