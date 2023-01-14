黎智英港律师代表：未与国际律师团队有任何联系

针对香港壹传媒创办人黎智英国际法律团队据报致函英国政府要求与英国首相苏纳克安排紧急会面，黎智英香港法律诉讼代表澄清，称他们从未与国际团队就黎智英诉讼有任何专业上的联系。

据香港《星岛日报》报道，罗拔臣律师事务所星期五（1月13日）发表声明，称他们是黎智英案的香港法律诉讼代表，就最近不同媒体持续报道黎智英的国际法律团队的行动，尤其是在英国的事宜作出澄清。

声明称，他们是黎智英案唯一的法律团队，除却香港的法律团队，黎智英从来没有委托其他人士代表其在香港的刑事及有关诉讼行事；而黎智英在香港的法律顾问，也从来没有与这个国际法律团队就黎智英的法律诉讼，有任何专业上的联系。

声明称，香港法律团队将继续以黎智英的最佳利益行事，以确保他在香港受到公平的审讯。

英国广播公司早前报道称，黎智英的国际律师团队较早前致函英国首相要求紧急会面，商讨寻求协助释放正还押候审的黎智英；此外还有报道称，英国外交部印太事务国务大臣卓雅敏10日应要求与黎智英的律师团队会面，除承认当局向黎智英提供支援已经有一段时间之外，还指控港府针对包括黎智英在内的一些人士。

同时拥有香港籍和英国国籍的黎智英目前官司缠身，他被香港政府以《香港国安法》中“勾结外国或者境外势力危害国家安全”与“发布煽动刊物”罪起诉，案件已延至今年9月开审。若被定罪，黎智英可能将在监狱中度过余生。

黎智英原先曾希望聘用英国御用大律师欧文（Timothy Owen）为黎智英辩护，但港府认为没有香港执照的律师不能参与涉及《香港国安法》的案件，香港特首李家超还为此提请中国全国人大常委会释法。