美三艘驱逐舰周五在南中国海活动

美国海军三艘驱逐舰星期四（1月12日）航经巴士海峡进入南中国海海域，隔天现身南中国海活动。

中国智库“南海战略态势感知”星期五在微博发文指出，根据AIS信息和欧空局哨兵卫星影像，美海军三艘隶属于尼米兹号航母打击群的驱逐舰于1月12日航经巴士海峡进入南中国海海域，隔天在黄岩岛（菲律宾称斯卡伯勒浅滩）西北约200公里海域活动。

这三艘军舰包括神盾驱逐舰钟云号（USS Chung-Hoon）、德凯特号（USS Decatur）及迈耶号( DDG 108 ) 。这也是尼米兹号航母在2022至2023年的部署行动中，首度进入南中国海。

美国海军第七舰队星期五也在官网发布新闻稿称，尼米兹航母打击群已于星期四在南中国海进行活动，打击群进行了海上打击训练、反潜行动、地空联合和飞行作战等训练，以及使用固定翼和旋翼飞机的飞行行动。

美国第11航母打击群（CSG）指挥官斯威尼少将（Christopher Sweeney）说，尼米兹号航舰打击群能够从太空到海底，跨越每个轴线以及每个领域，发动致命及非致命攻击。此次航行活动证明了美国决心与盟国和伙伴一起努力维护自由和开放的海洋。

声明也称，这次活动是美国海军在印太平洋常规行动的一部分，符合国际法的自由航行。

尼米兹号去年12月起部署于西太平洋，刚结束在菲律宾东部海域的训练。