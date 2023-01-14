美媒：白宫拟收窄限制美对华高科技投资领域

美国媒体报道称，拜登政府一直在考虑出台一项行政命令，限制美国对中国的关键高科技行业进行投资。据悉，白宫倾向于收窄这些投资限制的领域，使之更有针对性。

据美媒Axios星期四（1月12日）报道称，拜登政府倾向于让有关美国在华投资进行限制的行政命令比之前的一些建议更有针对性。尽管这一行政命令的草案还没敲定，但重点将聚焦于量子计算、人工智能和半导体领域，而不包括生物技术或电池技术。

目前，美国政府官员希望能在充分征求盟友的意见后才正式出台，意味着最终的行政命令可能还要等上几个月的时间。

彭博社去年9月曾报道称，在美国将中国视为最大的安全长期挑战之际，拜登政府当时就在酝酿推出一项行政命令，限制美国对中国的关键高科技行业，如量子计算、人工智能和半导体，进行投资，以阻止这些高科技被用来提升中国的军力。

当时，外界预期拜登将在几个月内以行政命令形式签署这条规定，但它一再被推迟。

美媒Semafor去年12月报道称，被推迟的一个主要原因是美国财政部希望有更多的时间与盟友跟伙伴进行磋商。负责美国外国投资委员会和投资安全事务的美国财政部助理部长罗森（Paul Rosen）当时在纽约、波士顿和其他企业和金融中心会见金融业和其他行业的高管，也听到了依赖中国供应商或消费者的跨国公司、以及在中国大陆已有投资的资产管理公司对设置这些投资限制的担忧。

美国官员称，这些对话是美国政府更广泛外展工作的一部分，以收集利益相关者、立法者和主题专家的意见。

去年12月中旬，白宫国家安全顾问沙利文与数名内阁部长召开了一次会议，讨论如何完善这个行政命令的草案。

美国官员认为，鉴于美国国务卿布林肯定于今年2月访华，拜登政府不会在布林肯访华之前出台这个行政命令，但也强调，布林肯的中国之行与这个行政命令没有关系。

但报道称，拟议中的行政命令的出台无疑会对中美关系再次带来冲击。