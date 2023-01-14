中国官方新方案 房企或迎来新融资工具

中国官方正在研究银行向优质房地产企业提供贷款，满足流动资金需求，中国房企可能迎来新的融资工具。

据新华社星期五（1月13日）报道，为防止风险从出险房企向优质房企扩散，综合施策改善优质房企经营性和融资性现金流，有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》。

《方案》围绕资产激活、负债接续、权益补充、预期提升四个方面，重点推进21项工作任务。

方案提到，中国金融管理部门将鼓励金融机构与优质房企自主协商，推动存量融资合理展期；加大信贷、债券等新增融资支持力度，并研究银行向优质房企集团提供贷款，合理满足集团层面流动资金需求。

澎湃新闻引述房企财务线人士说，目前正关注方案中提及的“研究银行向优质房企集团提供贷款，合理满足集团层面流动资金需求”，特别是该政策如何具体落地。

在此之前，中国规定，商业银行对房地产开发企业发放的贷款只能通过房地产开发贷款科目发放，严禁以房地产开发流动资金贷款或其他贷款科目发放。

方案提到的其他工作任务还包括，加快新增1500亿元（人民币，下同，约300亿新元）保交楼专项借款投放，设立2000亿元保交楼贷款支持计划，设立全国性金融资产管理公司专项再贷款，设立1000亿元住房租赁贷款支持计划，合理延长房地产贷款集中度管理制度过渡期，完善针对30家试点房企的“三线四档”规则、设定优质房企条件等。

此前有市场消息称，中国监管机构初步确定实施“资产负债表改善计划”的优质开发商名单，包括龙湖、金地、碧桂园、新城、美的置业、远洋、滨江等。

对此，滨江回应未收到正式通知，美的置业则回应以后续公告为准。龙湖、金地、碧桂园、新城、远洋则未明确回应。

新华社13日的报道说，行动方案主要针对专注主业、合规经营、资质良好的优质房企，重点是其中经营规模较大、覆盖区域较广，具有一定系统重要性的优质房企。方案只设定了优质房企条件，没有具体名单，金融机构可自主把握。

中国专家认为，行动方案进一步稳定和拓宽优质房企融资渠道，优质房企现金流得到更强保障，这将促进房企信用修复，有利于引导优质房企资产负债表回归安全区间，提振市场信心和预期。同时，保交楼稳步推进，风险将趋于收敛。经过风险出清，行业将逐渐步入良性发展轨道。