台美贸易倡议第二轮谈判周六起在台登场

台美贸易倡议第二回合谈判星期六（1月14日）起在台登场，台湾行政院经贸办总谈判代表、政务委员邓振中表示，倡议经过长时间努力，按部就班进行，双方在观念性讨论意见相当一致，期盼谈判能有好进展。

综合台湾《联合报》和中央社报道，台美21世纪贸易倡议1月14日至17日在台北举行第二回合谈判。美国派出超过20人来台，由美国贸易代表署（USTR）助理贸易代表麦卡廷带队；台湾则由行政院经贸谈判办公室副总谈判代表杨珍妮主谈。

此次谈判将触及11项议题，但台湾仍锁定贸易便捷化、中小企业、反贪污和良好法规等四项，期盼有阶段性成果就能签署首批协议。不过，仍须视此次会议结果，就算达到签协议的程度，双方也须再度确认文字，约定下次签署时间。

美国此次由麦卡廷带队，共派出20多人来台；台湾则由杨珍妮会同外交部、驻美代表处、经济部、财政部、金管会、法务部、廉政署、国发会、农委会防检局、行政院法规会及经贸谈判办公室等单位人员出席主谈。

杨珍妮等人星期六上午8时30分前陆续抵达谈判地点，麦卡廷一行人搭乘小巴士约在8时46分进人谈判场所。

这次虽非主谈人，但仍是重要操盘手的邓振中在谈判前现身。他接受媒体访问时说，台美21世纪贸易倡议经过长时间的努力，正按部就班一步步进行，双方对观念性的讨论意见相当一致，讨论将按照文本逐一进行。

邓振中重申，台湾目标从未改变，就是希望在今年底、美国举办亚太经济合作会议（APEC）峰会前完成谈判，并获致高标准且具经济意义的贸易协定。