中国东航和南航宣布从纽交所退市

中国两大航空巨头东方航空和南方航空星期五（1月13日）相继宣布从纽约证券交易所退市。

东航星期五晚发布公告，称公司已于美东时间1月13日通知纽交所，公司拟申请自愿将其美国存托证券股份从纽交所退市，并根据规定撤销该等存托股和对应外资普通股（H股）的注册。

东航称，拟于1月23日前后向美国证交会递交一份25表格，退市申请预计在25表格递交10天后生效，而存托股在纽交所交易的最后日期为2023年2月2日或前后。

同一天晚上，南方航空也发布公告，申请自愿将公司存托股从纽交所退市，并撤销该等存托股及其对应H股在证券交易法项下的注册。南航预计，存托股在纽交所交易的最后日期预计为2月2日或之后。

两家航空公司均认为，美国存托股份的交易量与境外普通股全球交易量相比有限，香港联交所和上交所具有较强可替代性，能满足公司正常经营的筹融资需求。

美国存托股票是指外国公司授权美国的受托人在美国发行的、以美元计价的所有权证书。根据美国法律，在美国发行普通股上市的企业注册地必须在美国，非美国注册地上市公司只能采取存托股的方式进入美国证券市场。

彭博社报道称，尽管中美审计监管合作协议去年8月顺利签署，美国官员上个月还就获得中企审计文件取得关键进展，仍无法遏止中资从美国资本市场退市的浪潮。过去不到两年的时间，已先后有八家中国央企从美股退市，包括三大电信业者中国移动、中国联通、中国电信，以及中国石油、中国石化、中国人寿、中国铝业、上海石化。

中国证监会曾对此表示，上市和退市都属于资本市场常态，这些企业在美国上市以来严格遵守美国资本市场规则和监管要求，作出退市选择是出于自身商业考虑。