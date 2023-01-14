港媒：郑雁雄将接替骆惠宁任港中联办主任

港媒报道称，中国中央人民政府驻香港维护国家安全公署署长郑雁雄将接替骆惠宁，担任香港中联办主任。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”星期六（1月14日）报道，消息人士称，官方将在星期六正式宣布上述任命。调动后，郑雁雄将晋升为正部级。

全国港澳研究会顾问刘兆佳分析，骆惠宁到任前已过正常退休年龄，来港时有“临危受命”的意味，现在暴乱平息后，也可以说是“功成身退”，加上香港已经处于由乱及治的阶段，并迈向由治及兴，中联办此时出现人事变动不足为奇。

刘兆佳引述国务院港澳办主任夏宝龙13日称，近月释法正反映特区政府及社会仍未了解香港国安委的权力及职责，而中联办主任兼香港国安委顾问，郑雁雄上任后将能让国安委更好地行使其维护国家安全的职权，让香港能更主动地自行处理好有关维护国家安全的工作。

1963年出生的郑雁雄，籍贯汕头，曾在中国官媒《人民日报》华南分社工作四年。从2002年起，郑雁雄长期在广东省工作，曾任广东省委政策研究室副主任、汕尾市委书记、广东省委宣传部常务副部长，2018年5月任广东省委常务副秘书长，后来担任省委常委、秘书长。

香港爆发修例风暴后，2020年北京中央颁布《香港国安法》，在港组建国安公署，郑雁雄担任署长。他强调，“香港回归了便是中国的”，绝不能幻想名义以上回归。他引述唐诗中的“泾溪石”比喻国安公署，指河中大石看似危险，但没有泾溪石的河流会令人随心所欲、更容易翻船。