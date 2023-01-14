路透：俄罗斯石油借中国超级油轮运往亚洲

根据贸易知情人士的说法和船只追踪信息，至少有四艘中国超级油轮（supertanker）正将俄罗斯乌拉尔（Urals）地区的原油运往中国，而另一艘超级油轮则运往印度。

据路透社引述三名知情人士和船只追踪平台Eikon资料报道，俄罗斯正将乌拉尔地区石油从其西部港口透过超级油轮劳伦二号、莫妮卡S号、卡塔利娜七号和纳塔利娜七号，运往中国，而另一艘超级油轮圣保罗号则送往印度。

这些船只都悬挂巴拿马国旗，但根据Eikon数据和公共海事数据库，劳伦二号、莫妮卡S号、卡塔利娜七号和纳塔利娜七号都由中国大陆或香港公司管理；圣保罗号则由塞浦路斯的公司持有。

上述五批船运都安排在去年12月22日至今年1月23日之间。参与运输的中国公司高管估计，2023年共有18艘中国超级油轮和另外16艘阿芙拉型船可用于运输俄罗斯原油，每年足以运输1500万吨的石油，约占乌拉尔出口总量的10%。

涉及这批油品运送的中国公司一名高层主管说：“由于乌拉尔油价远低于价格上限，购买和交易乌拉尔原油的生意基本上是合法的。”

俄罗斯去年2月挥军入侵乌克兰后，七国工业集团（G7）和欧盟纷纷对俄罗斯祭出制裁措施，包括大幅减少俄罗斯石油和天然气的进口量，试图掐断莫斯科赖以维生的能源收入，以限制莫斯科资助乌克兰战争的能力。俄罗斯已从去年起迅速将石油出口从欧洲转移到了亚洲，中国、印度等国目前是俄罗斯最大的客户。

同时，G7针对俄罗斯实施的油价上限措施上月起生效，允许欧洲联盟（EU）以外的国家进口俄罗斯海运石油，但禁止货运、保险和再保险公司经手俄罗斯原油货运，除非售价低于每桶60美元（约79新元）上限。

这也使俄罗斯难以使用西方国家的货运服务和保险，莫斯科当局正寻求能协助出口的船只。虽然大多数俄罗斯原油现在是用俄罗斯或非西方的船只运往中国、印度和土耳其，但七国集团的制裁仍导致了小型冰级油轮的短缺，俄罗斯需要在冬季从波罗的海港口运输其原油。

据贸易商称，俄罗斯和中国都没有庞大的冰级船队，使用中国的超级油轮可让它们从波罗的海港口出发，在国际水域向更大的油轮进行船对船转运。同时，在亚洲航线上使用超级油轮可能会降低航运成本。

俄国能源和交通运输部都拒绝置评。中国外交部也没有回应置评请求，但北京当局先前曾说，西方对俄罗斯实施的制裁属非法。