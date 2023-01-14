柯文哲2月1日从台大退休 未来专注处理党务

民众党主席、前台北市长柯文哲星期五（1月13日）宣布自己将提前一年从台大医学院退休。他星期六（14日）受访时说，自己正式退休日期是2月1日，接下来将会专注处理党务工作。

据台湾《联合报》报道，柯文哲星期五在脸书宣布提前一年退休，笑称如果留下来会带给大家很多困扰。柯文哲说，现在的心情就像哥伦布，航向未知的未来。

柯文哲星期六和黄珊珊一起出席民众党“春联挥毫公益活动”，柯文哲受访时称，其实不算提前退休，正式生效是2月1日，因为台大医院一年要退休只有两个时间，分别是2月1日和8月1日，办理退休还有一些事务要办。

对于退休后是否要到基金会上班，柯文哲说，不是上班，是开始工作，还有党务要整理，以前一周只有两个小时处理党务，党务感觉上非常混乱，所以未来会专心整理党务工作。

至于未来是否再与黄珊珊合作，柯文哲说，跟黄珊珊随时合作，也会跟所有人合作，团结一切可团结之力量。

2024年台湾总统选举的选战预计将在今年中前开打。柯文哲已多次表态自己会参选2024年台湾总统大选，但他至今还没透露自己会和谁共同参选。针对外界普遍猜测柯文哲会和鸿海集团创办人郭台铭搭档，柯文哲说，外界各种说法都有，有些东西都是选前半年才会底定，现在讲太早，就是做好自己的事。