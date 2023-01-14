会员个资疑遭黑客公开 华航：公开个资与资料库不尽相符

针对海外论坛称有黑客于1月4日和11日陆续对外公布中华航空会员的个人资料，华航说，已确认疑似外流个资与华航公司资料库不尽相符，尚无法确认来源，将全力配合警方调查。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，近日网络上消息传出华航会员资料库遭黑客公开，其中不乏重要政经人士及影剧明星个资，包括赖清德、张忠谋、交通部长王国材、外交部长吴钊燮、艺人林志玲、徐若瑄等多位知名政、商界和明星。

中华航空在上星期六（1月7日）已对外说明有收到匿名网络勒赎信件，并第一时间启动防御应变措施，报警及依法通报主管机关，同时确认各项资通系统作业正常，未影响航班营运，也无会员资料遭不当使用事件产生。

不过，疑似因为华航并不承认有个资外流引发黑客不满，日后更持续公布疑似华航会员的个资。

华航星期六（14日）说，针对近日收到匿名网络勒赎信件，华航已清查确认，疑似外流个资与公司资料库不尽相符，尚无法确认来源；华航在接获匿名网络勒赎信件后，已立即报警及依法通报主管机关，并在第一时间采取防御应变措施，确认各项资通系统作业正常，也配合警方追查事件及厘清原因，并全面性检视系统安全，确保资安防护。

华航再度强烈谴责非法行为，同时发送信件通知华夏会员，再次提醒定期修改密码，以保障个资安全，并请妥善保管自身帐号密码，勿将资料交付他人，避免遭不当利用；并提醒他人个资不可转传散布，避免触法涉及刑责。