郑雁雄接替骆惠宁任港中联办主任

中国中央政府驻港国安公署署长郑雁雄接替骆惠宁，担任香港中联办主任。

据中国人社部网站消息，中国国务院任命郑雁雄为中国中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室主任、香港特别行政区维护国家安全委员会国家安全事务顾问，晋升为正部级。

同时，中国国务院免去骆惠宁中联办主任、香港维护国家安全委员会国家安全事务顾问、国务院港澳事务办公室副主任职务；免去郑雁雄的中国中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全公署署长职务。

全国港澳研究会顾问刘兆佳分析，骆惠宁到任前已过正常退休年龄，来港时有“临危受命”的意味，现在暴乱平息后，也可以说是“功成身退”，加上香港已经处于由乱及治的阶段，并迈向由治及兴，中联办此时出现人事变动不足为奇。

他也引述国务院港澳办主任夏宝龙13日称，郑雁雄上任后将能让国安委更好地行使其维护国家安全的职权，让香港能更主动地自行处理好有关维护国家安全的工作。

1963年出生的郑雁雄，籍贯汕头，曾在中国官媒《人民日报》华南分社工作四年。从2002年起，郑雁雄长期在广东省工作，曾任广东省委政策研究室副主任、汕尾市委书记、广东省委宣传部常务副部长，2018年5月任广东省委常务副秘书长，后来担任省委常委、秘书长。香港爆发修例风暴后，2020年北京中央颁布《香港国安法》，在港组建国安公署，郑雁雄担任署长。

