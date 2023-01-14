习近平与阮富仲互致新春贺信：中国视越南为具战略意义命运共同体

中共总书记习近平与越共总书记阮富仲星期六（1月14日）互致新春贺信，强调中国视越南为具有战略意义的命运共同体和周边外交的优先方向，愿同越南深化务实合作，增强在国际和地区事务中的沟通。

据新华社报道，习近平在贺信中说，2022年是对中越两党两国各自发展具有关键意义的一年，也是对中越关系具有里程碑意义的一年。他提到中共胜利召开二十大，阮富仲在中共二十大闭幕后不久访华，以及双方发表《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》等，两党两国相关部门和地方正抓紧落实达成的广泛共识，“相信这将巩固双方政治互信和传统友谊”。

习近平指出，新的一年他愿同阮富仲保持密切沟通，为中越关系持续健康稳定发展领航把舵。

他在贺信中还说，中方视越南为具有战略意义的命运共同体和周边外交的优先方向，愿同越方加强发展战略对接，深化各领域务实合作，增强在国际和地区事务中的沟通协调。

根据新华社的报道，阮富仲在贺信中说，相信在中国共产党领导下，“兄弟的中国人民必将圆满完成中共二十大提出的各项目标和愿景，全面建设社会主义现代化国家，向实现第二个百年奋斗目标进军”。

阮富仲表示，他愿同习近平一道，指导双方各部门、各地方贯彻落实好访华期间达成的协议和共识，就两国各自社会主义建设理论和实践进行战略沟通。

阮富仲去年10月底对中国进行正式访问，他是中共二十大后首位访华的外国政要，受到北京高规格接待。

习近平当时与阮富仲会谈时说，社会主义国家发展面临十分复杂的国际环境和严峻的风险挑战，中国和越南两党两国要立足本国实际，绝不让任何势力动摇中越发展的制度根基。