陆港通关18日至21日配额上调至6万5000人

香港特区政府宣布，1月18日（年廿七）至21日（年三十）这四天，中国大陆与香港指定陆路口岸的每天通关配额将增加至6万5000人，以因应农历新年临近上升的通关需求。

据香港《星岛日报》报道，港府称，经与广东省政府和深圳市政府沟通协调后，决定在香港与大陆通关第一阶段下，就1月18日至21日共四天，将目前指定陆路口岸的每日单向总人数安排，由5万人提升至6万5000人，以及将港珠澳大桥（珠海）的每日单向人数安排，只适用于私家车和跨境出租车司机和乘客，由1000人提升至2000人，以回应两地人士对于春节前经相关口岸相互往来的殷切需求。

政府发言人称，自香港与大陆通关第一阶段在1月8日实施以来，整体各口岸运作良好，市民过关流程畅顺。留意到香港市民对在春节前经陆路口岸前往内地的需求相较于其他日子殷切。根据港府的网上预约系统资料，1月18日至21日整体上将近约满；至于未来八星期其他日子的可供预约时段，整体上仍相当充裕，能应付目前所见的通关需求。

另外，发言人称，农历新年临近，各口岸的相关部门会一如既往部署充足人手，确保过关安排安全、有序和畅顺。整体而言，港府会继续全力推进香港与大陆逐步、有序、全面实施通关的工作；同时与大陆相关单位保持密切沟通，监察并检视通关第一阶段的整体实施情况，总结经验，以决定通关往后阶段的安排，适时公布详情。