苏州女生宿舍床铺坠亡 江苏省教育厅称通知学校整改

中国江苏省苏州市一名学生在学校宿舍双层床上铺睡觉时坠落死亡，家长质疑床铺不合规准备起诉学校，江苏省教育厅则称已通知学校整改。

据中国海报新闻星期四（1月12日）和星期五（13日）报道，苏州22岁女生宋嘉怡的妈妈金女士说，女儿宋嘉怡在苏州托普信息职业技术学院，去年12月3日凌晨在熟睡中从宿舍床铺上摔落后昏迷，送到医院抢救无效去世。

金女士说，意外发生后，家属们在宿舍看到，女儿床位属于上床下桌，床铺离地1.9米。床边铁质护栏长约一米，高度只有15厘米左右，且向床外倾斜，实际高度不到15厘米。扣除床铺木板的2厘米厚度和床垫、被褥厚度后，护栏实际上与被褥齐平，上铺人员很容易摔落。

家属认为，学校的床架质量不合格导致了宋嘉怡的死亡。

江苏省教育厅星期五（1月13日）回应此事时说，已通知该校整改，但并不清楚学校具体整改情况。有记者12日联系苏州教育局询问整改情况，但没有得到具体回复。

据报道，近年来学生从双层床上铺坠落摔伤的事件并不是个例，且学校大多需要对事故负主要责任。

江苏宿迁市一名小学生于2012年5月从上铺摔下致八级伤残。家属因此起诉了学校。法院认为，学校未尽到教育、管理责任，具有过错，承担80%责任，判决学校赔偿原告各项损失合计18万元（人民币，下同，3.6万新元）。

安徽一家寄宿制学校17岁的学生小丽2019年9月不慎从学校宿舍上铺摔下，致颅脑损伤，构成八级伤残。家属也起诉了学校。

安徽法院查明，学校提供的床不符合国家规定的标准，存在明显的不安全因素，学校未尽到安全保障义务，存在重大过错，对小丽的受伤后果应当80%的责任，判决学校赔偿小丽26万元。

但是，小丽已经年满17周岁，自身亦负有一定的安全注意义务，对事故承担20%的责任。

对于高低床的设计标准，中国质量监督检验检疫总局曾设置规定，不放置床褥情况下安全栏板高度应大于等于30厘米。

但该标准属于推荐性标准，企业在使用中可以参照执行，并不是强制执行。不过企业一旦在产品上明示标准，就要强制执行。

中国律师解释，中国《GB/T 3328-2016家具、床类主要尺寸》中规定，高低床的安全护栏高度距离床褥要大于等于20厘米，因此商家生产的床铺不符合安全质量标准。

根据《民法典》规定，因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任。学校在采购床铺时没有审查产品的安全性，因此对于造成的损害结果，也应当承担连带责任。