国民党着手研拟立委提名办法 协调不到就初选

国民党备战2024总统、立委选举，据传国民党中央已启动研拟提名办法。对此，国民党高层证实，已要求组发会尽快研拟办法，原则就是选区有超过一位表态时，会先进行协调，协调不成就初选。

据台湾《联合报》星期六（1月14日）报道，国民党在去年九合一地方选举胜选后，外界关注2024的总统、立委选举布局。总统选举方面，除党主席朱立伦、新北市长侯友宜等热门人选外，中广董事长赵少康、孙文学校总校长张亚中已表态争取党内提名。

据了解，虽然国民党中央计划待3月4日的南投立委补选后，才会开始针对总统提名办法讨论，但组发会已预先进行准备，启动包括立委提名办法的研拟作业。

国民党高层星期六受访时说，地方很多人反映，过去提名作业太慢，有时候选人提出后，不够时间整合。因此，国民党中央已着手研拟提名办法。

高层说，立委提名的部分，在个别选区，会保留一些弹性，因地制宜，原则就是选区有超过一位表态时，会先进行协调，协调不成就初选；至于有些地区协调时间可能需要久一点，所以不排除会稍晚提名，原则上简单、没有争议的区域，会优先提名。

包括台北市议员徐巧芯、徐弘庭已表态有意挑战国民党资深立委费鸿泰、赖士葆的选区，若最终协调不成，就可能进入初选。

谈到3月4日南投立委补选的状况，党务高层说，这场选战国民党基本面还是比较好，比较担心的还是支持者认为稳赢，所以不出来投票；像是台北立委补选，投票率若少三个百分点，可能就输了。

党务高层强调，这场选战就是要尽全力展现国民党的团结气势，朱立伦、南投县长许淑华也会尽力辅选，这场选战就是做好国民党该做的事，至于对手要怎样都尊重。