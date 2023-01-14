中国旅游专列 火车内设麻将桌引热议

中国铁路西安局集团的“秦岭冰雪游”主题定制列车上设有麻将桌，相关视频在互联网上流传，引起中国网民的关注。

据中国九派新闻星期五（1月13日）报道，互联网流传的视频中，可见一节列车车厢内放置了三台麻将桌，乘客们围坐在桌前打麻将。发布视频的乘客配文说，“第一次体验火车上打麻将，好开心！”

国铁西安局旅服传媒有限公司李慕华介绍，视频中的列车是一趟“秦岭冰雪游”主题定制列车。列车从陕西省西安出发，开往秦岭。

据介绍，除了视频中的麻将桌，列车特色车厢还配备了KTV、影院、按摩椅等娱乐设施。在特色餐车上，有茶水、爆米花机、烤肠等。“从上车开始，游客们就进入了旅游的过程。”

她说，由于普通列车已不能满足人们对出行旅游的需要，从2022年春节开始，公司就开始对九节车厢进行了升级改造，分别为三节淋浴车厢、三节餐车和三节娱乐车厢。九节车厢于2022年5月正式上线运营，根据客流情况和需求给既有列车进行车厢配置。

引发热议的“秦岭冰雪游”列车是国铁西安局开设的旅游专列，去年12月25日在陕西省内开行。

根据国铁西安局旅服传媒公司提供的数据，2022年12月25日至2023年1月8日期间，共开行西安-秦岭定制服务列车七列，发送游客8959人次。公司计划1月14至15日还将开行西安-秦岭服务列车两列，预计发送游客3000人次。

许多乘客搭乘列车后都给予正面反馈，称新车厢“有新鲜感，以前要‘咣当咣当’坐好长时间，比较无聊，现在娱乐性比较强，我们车上的娱乐设施都属于爆满的状态”。甚至有很多游客特意为了体验这趟专列购票。

旅游专列的车票，包含了车费、导服费和保险费，每张118元人民币（23新元）。

陕西目前只开设了这一趟旅游专列，后续会根据季节和各地情况，围绕陕西本地的旅游资源开设其他线路，春天可能会开设油菜花旅游专列，夏天会有延安的红色旅游专列，韩城方向的旅游专列也在策划中。

此外，陕西还可能到今年3月之后，开设面向省外的旅游专列。

国铁西安局集团并不是首个在旅游专列里放置麻将桌的公司。公开资料显示，中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司在2020年推出了18节新东方快车，每趟专列均设有酒吧车厢，配有咖啡座、电视、音响、卡拉OK等娱乐设施，并提供收费酒水和麻将桌。

四川成都铁路国际商旅集团也在2021年推出了高端旅游专列——“熊猫专列”，列车上自带酒吧、KTV、舞池、棋牌室、淋浴系统以及主题文化餐厅。