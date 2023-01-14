中国通报“新十条”以来5万9938人死于冠病

中国国家卫生健康委通报，自去年12月8日至今年1月12日，累计有5万9938例在院冠病相关死亡病例，其中5503人死于冠病导致呼吸功能衰竭，5万4435人死于基础疾病合并冠病感染。

中国卫健委医政司司长焦雅辉在星期六（1月14日）的新闻发布会上通报，死亡病例的平均年龄为80.3岁，其中65岁及以上约占90.1%，80岁及以上约占56.5%，死亡病例中90%以上合并有基础疾病。

焦雅辉说，为了科学分析研判疫情影响，官方要求医疗机构科学、实事求是做好死亡病例资料的整理、收集、分析和上报。除了要求医疗机构将去年12月8日至12月29日期间冠病相关死亡病例进行统一收集、汇总和上报外，从2022年12月31日起要求医疗机构每日通过死亡病例信息报告平台，报告前一日的冠病相关死亡病例情况。

焦雅辉解释，由于数据信息量比较大，为了更加科学、客观、实事求是地反映冠病导致的死亡情况，“本着对人民群众负责的态度，组织了专家对死亡病例进行了系统分析，因此耗时比较长。”

焦雅辉还透露，根据官方监测数据显示，目前住院的冠病患者数量已呈现出连续下降的趋势。她透露，住院患者峰值出现在1月5日，为162万5000人，之后连续下降，到1月12日回落至127万人。

不过，她也指出，目前的在院重症患者数量仍然处于高位。她介绍，在院重症患者数量在1月5日达峰，为12万8000人，之后呈缓慢、波动下降趋势，1月12日在院重症患者数降至10万5000人，重症床位使用率75.3%，重症床位还能够满足救治的需要。

中国去年12月7日发布“新十条”，大幅放宽防疫政策后染疫人数激增，但官方通报的死亡数据与媒体报道情况和民众身边感受不符，引发大量质疑。

世界卫生组织突发卫生事件规划执行主任瑞安（Mike Ryan）星期三（1月11日）说，中国的冠病死亡病例数被“严重低报”，呼吁中国政府鼓励官员们报告所有感染病例。他也重申了世卫组织的立场，即由于中国提供的数据不足，各国对来自中国的入境人员采取检疫措施是可以理解的。

