赖清德吁民进党内部团结并重新找回基层

参选民进党主席的台湾副总统赖清德阐述当选后四大工作，必须团结党内力量，擦亮民进党执政招牌，重新找回基层，守护台湾。

据台湾中央社报道，赖清德星期六（1月14日）下午出席屏东“向党员报告”政见发表会说，人民是国家的主人，不论什么原因做出投票决定，党都要诚心接受，在失败中学到教训，勇敢面对、诚心提出检讨政策，才有机会重新再起。

赖清德同时提到当选后的四大工作，他说，团结党内力量，团结不该只是口号，应落实到每个县市，把过去所有埋怨及心结打开；民进党面对的不是个人输赢和党的胜利与否，而是台湾的安全。

赖清德强调要重新擦亮民进党“清廉勤政爱乡土”、“绿色执政，品质保证”招牌，将个人利益放在旁边，重新找回社会认同与信赖。另外，民进党要栽培年轻人，建立公平公开公正的初选制度，让每个人透过制度争取为社会服务的机会，重新找回基层，协助年轻人参选。

赖清德还说，民进党要守护台湾，促进台湾民主、和平与繁荣，透过拼经济、顾民生、强国防，让人民看到民进党就安心。

赖清德晚上再赶到台南“娘家”举办最后一场政见发表会，面对现场热情支持者痛批民进党全面执政后表现让人非常失望，赖清德自承心情沉重及痛心，要求台南党公职要记取教训，职务最高的人责任最大，得在最短时间找回台南的光荣。

赖清德说，看到现场踊跃发言，代表大家未放弃民进党；对于去年11月26日县市长选举遭遇空前挫败，民进党要接受人民的决定和批判。