世卫欢迎中国公布最新冠病数据

在中国公布最新冠病相关个案数字后,中国官方和世界卫生组织公布,中国国家卫生健康委主任马晓伟星期六(1月14日)与世卫总干事谭德塞通电话。世卫组织也对于中国公布最新疫情数据表示欢迎。

国家卫健委官网公布,马晓伟和谭德塞主要就当前疫情防控工作交换意见。马晓伟说,中国自疫情初期就同世界卫生组织和各国分享信息,最早鉴别出病原体并分享基因序列,并同世界卫生组织建立技术交流机制。中国因时因势主动优化调整疫情防控政策以来,双方已开展多次技术交流。中国将一如既往支持世界卫生组织发挥作用,团结国际社会一道抗击疫情。

世卫则在声明中赞赏此次会议,以及中国公布与疫情总体情况有关的信息。“中国官员向世卫组织,以及在新闻发布会上提供了涉及一系列课题的信息,包括门诊、住院、需要紧急治疗和重症护理的患者,以及与冠病感染有关的医院死亡个案。”

世卫组织称,他们正就中国公布的最新死亡个案数据进行分析,并认为这个数据能让世卫“更好地了解中国的流行病学状况,以及这一波疫情在中国所造成的影响”。世卫也要求中国“继续与我们和公众分享这一类的详细信息”,并誓言将继续与中国展开合作,提供技术建议和支持,以及参与分析形势工作。

世卫也注意到中国相关单位已做出努力,在各个层级加强临床治疗,包括重症护理。

世卫组织也说:“谭德塞在会上重申,在了解冠病起源,以及执行世卫新型病原体起源战略咨询小组(Strategic Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens)在报告中提出的建议方面,中国更深入的配合与透明度扮演着重要的角色。”

中国官方星期六通报,从2022年12月8日至2023年1月12日,全国医疗机构累计发生在院冠病病毒感染相关死亡病例5万9938例,其中冠病病毒感染导致呼吸功能衰竭死亡病例5503例,基础疾病合并冠病病毒感染死亡病例5万4435例。