称被逼虚报业绩 雷丁汽车创始人实名举报县委书记

中国雷丁汽车创始人李国欣实名举报当地官员，称潍坊市昌乐县委书记王骁为彰显地方政绩，逼迫雷丁汽车虚报企业工业产值及销售产值。对于此事，山东省已介入调查。

据第一财经报道，李国欣星期六（1月14日）在举报信中说，昌乐县现任县委书记王骁为彰显个人政绩，让经济运行的成绩单更好看，自2022年3月起，逼迫雷丁汽车等当地大企业虚报企业工业产值和销售产值数百亿。2022年雷丁汽车集团在当地共上报工业和销售产值67.28亿元（人民币，下同，13.24亿新元），但公司实际财务数据为20.45亿元，累计虚报了46.83亿元。

雷丁汽车一度是中国低速电动汽车行业的龙头企业，2016年至2018年，雷丁电动车连续三年蝉联低速电动车销量冠军，销量分别为15万、21万和28.7万辆。

不过，雷丁汽车2019年初以14.6亿元收购四川野马100%股权，获得了新能源车等生产资质并推出三款小型纯电动车后，市场反响不好。从2021年12月起，雷丁就出现了拖延经销商货款的情况。

1月14日晚上22时19分，举报信发布约四小时后，山东省潍坊市人民政府新闻办公室官方微博“潍坊发布”公告，针对上述实名举报一事，山东省已成立省市有关部门组成的联合调查组，进驻昌乐县调查核实有关情况，依法依规处理。