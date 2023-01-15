中国招聘职位最多城市：上北深广位居前四

研究报告显示，中国招聘职位最多的10大城市中，上北深广位居前四，杭州薪资则跻身前四。

据第一财经报道，猎聘发布的《2022年度就业趋势数据报告》显示，2022年受各地多发疫情及国内外复杂形势的影响，企业招聘总体保守，招聘规模比2021年有所收缩。全年就业压力较大，活跃人才比2021年有所增长，但幅度不大。不过，在此背景下，仍有表现卓越的行业和区域。

从各大行业新发职位的分布看，IT/互联网/游戏、医疗健康、机械/制造位居前三，占比为23.74%、9.26%、8.85%。其中，IT/互联网/游戏行业的职位占比遥遥领先，但占比降幅也是全行业最高的。

在城市职位分布TOP20中，长三角的城市占六席，大湾区的城市占四席。其中，2022年新发职位最多的十大城市分别是上海、北京、深圳、广州、杭州、成都、苏州、武汉、南京和重庆。这10大城市也刚好是经济总量位居前十的城市。

上北深广依然聚集了最多的职位，合计为40.52%，上海以13.52%的占比位居第一。杭州、成都、苏州排名第五至第七，在新一线城市中极具号召力。其中，杭州虽然GDP总量只位居第八，但是招聘职位稳居第五，在新一线城市中领跑。在招聘薪资方面，北京、上海、深圳位居前三。杭州招聘薪资已超过广州，跃居第四。

厦门大学经济学系副教授丁长发分析说，杭州数字经济发展得好，形成了十分雄厚的产业集群和基础。同时，杭州以及所在的浙江省民营经济十分发达，浙江省内很多企业总部迁入杭州。因此，杭州对人才的需求大，职位多。

无论从职位数量，还是薪资额度，以上海为代表的长三角城市和以深圳为代表的大湾区城市优势都较为明显。丁长发说，在长三角、珠三角城市群内，有多个一二线城市，大城市多，产业链十分完善，对人才而言，在城市群内部就业不仅选择面大，而且跨城流动的成本低，人才吸引力大。

对于新一年的招聘，猎聘针对企业的调研显示，78.64%的企业招聘量与上年持平；13.95%的企业将会增加招聘量。计划扩招最多的前三行业是能源/化工/环保、电子/通信/半导体、机械/制造，这些行业分别有27.27%、23.08%、22.45%的企业计划扩招。

