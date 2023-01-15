张朝阳称“年轻人不要只追求赚钱和快乐”上热搜 

搜狐创始人、董事局主席兼CEO张朝阳在东方甄选直播间说，人来到世上，要确定价值观，人生不应该是一个追求快乐、及时行乐的人生。他建议年轻人不要只追求赚钱和快乐，此番言论登上了微博热搜。

据观察者网报道，东方甄选1月8日的直播间主播董宇辉问张朝阳：很多年轻人可能是因为外部环境巨变太多，有时候人生目标是模糊的，或者失去内心的驱动力，因此年轻人会问：工作的意义是什么？因为人没有办法满足自己所有的愿望。

张朝阳则回答说：“你来到世上，要确定你的价值观，我觉得人生，不是一个追求快乐、及时行乐的人生。”

他说：“我们的大脑构造就是一个劳作的命，这是人区别于动物的地方，跟我们的进化、大脑的构造有关。如果觉得，我这辈子就是赚很多的钱，然后就好好的享乐、追求快乐，这样的想法其实是跟人本身的构造和发展是不匹配的。”

张朝阳说：“你追求快乐，最后可能非常痛苦，过得很无聊。但是，如果你是想完成使命、完成责任，追求使命感，实现意义，你的人生会过得非常的好，你没有白来这一生。”

他对于年轻人的这番建议登上了微博热搜榜，得到了许多网友的不认同。有热评写道，“人生都那么艰难了，不追求享乐追求痛苦？”

14日下午，认证为“搜狐公司董事局主席兼CEO张朝阳”的微博“搜狐charles”发文：“一不小心又上热搜了，不要断章取义，字面理解，我是在讲心理学和脑科学。”“再给你们推荐一本书，《man’s search for meaning》， 作者： Viktor Frankl． 寻找生命的意义。”

