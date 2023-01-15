内蒙古：绝不能出现缺医少药致冠病重症病亡

中共内蒙古自治区党委书记孙绍骋星期五（1月12日）要求各盟市委书记，有困难要及时向自治区报告，绝不能出现因缺医少药导致冠病重症病亡的情况。

据中国《内蒙古日报》星期天（15日）报道，孙绍骋利用出席自治区人代会的间歇时间，专门召集有关方面负责人，就做好当前疫情防控工作提出要求。

孙绍骋说，当前内蒙古乙类乙管各项工作平稳有序，但疫情还在发展，特别是农村牧区疫情仍处于高位，强调一定要把重症患者医疗救治作为当前重中之重的工作来抓，千方百计提高治愈率、降低病亡率。

他强调，自治区疫情防控工作指挥部要加强统筹协调，及时掌握相关情况，根据各地重症患者救治需要，调度好各类医疗物资设备包括医护力量，确保各地有需要时支援力量能及时到位。自治区卫健委要全力加强医疗救治技术培训和督促检查，指导各级医疗机构优化救治方案、提升治疗效果。要及时总结救治过程中的经验，做好推广普及工作。要发挥好专家的作用，积极组织开展实地巡诊、网络会诊，尤其是对收治重症患者较多的医院，要派出经验丰富的专家驻点指导。

孙绍骋要求各盟市委书记马上再作安排，亲自部署和盯办，针对突出问题梳理细化任务措施，特别是要加强对老年人以及患有严重基础疾病的高风险患者的病情监测，及时、科学开展救治工作。