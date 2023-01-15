国民党前副秘书长罗智强宣布参选台湾立法委员，但尚未决定要选哪个选区。

据自由时报报道，罗智强过去曾多次宣布要选总统、台北市长等，去年九合一大选前也争取要选桃园市长未成，他星期六（1月14日）再次宣布要参选立委。

罗智强说，去年底他宣布“考虑参选总统”，参选总统依然是他的人生目标，只不过“不是这一届”，2024的总统大选他决定当一个政党轮替的助攻者，帮助在野力量共推出的、最有胜算的总统参选人，打赢这一场攸关台湾民主、两岸和平的关键一战。

对于他个人的总统之梦，他介绍，自己曾有总统府副秘书长的中央政务官及台北市议员的地方民代经验，再有一段国会的历练，这个梦想会更扎实，他还有时间，可以让自己有更充分的准备。

罗智强指出，决定进军国会、参选立委有三个目标，第一个目标，在选举的过程，全力相挺在野阵营的总统参选人，用他这些年建立的网路自媒体，全台串连、全力襄助，促成政党轮替。

第二个目标是要全力支持、辅选在野优质的立委参选人，就像2022选举他全力支持在野的县市长、县市议员参选人一样，努力让正派有能力的力量进入国会。

第三个目标是组织连线进入国会，拼制度改革、拼国会革新。他说，立法院不能是国民党执政时的“乔家大院”，也不可以是民进党执政时的“橡皮图章”，国会应该制度进步的助力者，努力的推动让台湾长治久安的法案。

罗智强说，国会应该是新总统好的政策的后盾，同时必须是台湾的防腐剂，对于政府不当的决策甚至贪渎不法，必须善尽监督之责，他有自信结合优秀的人才，一起进军国会，一定会成为制度进步的先锋。