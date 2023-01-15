北京市设下今年GDP增长4.5%目标

中国北京市人民代表大会会议星期天（1月15日）开幕，代市长殷勇在会上作政府工作报告时公布，北京市设下今年地区生产总值（GDP）将取得4.5%增长的目标。

据中国千龙网报道，市政府工作报告提出的今年经济社会发展主要预期目标有：地区生产总值增长4.5%以上，一般公共预算收入增长4%左右，城镇调查失业率控制在5%以内，居民消费价格涨幅3%左右，居民收入增长与经济增长基本同步，生态环境质量、能源、水资源等指标落实国家要求。

殷勇在报告中说，2022年全市地区生产总值预计实现正增长，一般公共预算收入扣除留抵退税后、同口径增长2.6%，居民消费价格上涨1.8%，城镇调查失业率预计保持在5%以内，全市居民人均可支配收入稳定增长。北京市官方早前设下2022年地区生产总值增长5%以上的目标。

殷勇也说，三年来，面对起伏延宕的世纪疫情，北京市有力应对多轮冠病疫情冲击，最大程度保护人民生命安全和身体健康。应对冠病病毒变化，我们因时因势优化调整防控措施，更好统筹疫情防控和经济社会发展，首都疫情防控进入新阶段。

报告强调，要着力增强各类企业活力。深化新一轮国企改革，加强战略性重组和专业化整合，提升核心竞争力，强化战略支撑作用。鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。积极促进平台经济持续健康发展，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。加大研发创新、场景应用、融资上市等支持力度，加快培育一批独角兽、专精特新小巨人、隐形冠军企业。更大力度吸引和利用外资，针对性做好外资企业服务，推动更多外资标志性项目落地建设。

