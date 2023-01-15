中国二手房市开年见暖

机构数据显示，1月上旬的中国二手房市场，代表需求的带看量和成交量出现明显回升；另外，还有八成意向购房者计划春节看房购房。

据中国新闻网报道，北京市海淀区一位房产中介罗勇（化名）说：“目前我所在的片区，每天二手房的成交量能在15至20套之间，从50㎡左右的一居室到170㎡左右的三居室都有。”

他说，最近成交的二手房每平米单价从8万元（人民币，下同，1.57万新元）到16万元不等，业主报价和最终成交价出入总体不大。“价格差相对大的是总价在2000万元左右的房子，最多能差100万元左右。”

罗勇提到，从元旦前几天开始，自己每天的带看量和咨询量就已上涨明显。“春节前这段时间对购房者来说一般是价格比较友好的时期，很多购房者会抱着‘年后再说’的心态，竞争对手就少了；而且年前急卖的原业主诚意也比较高，议价空间可能更大。”

二手房市场的火热也并非只是中介自己的感受。贝壳研究院监测数据表明，1月上旬二手房市场的先行指标出现了明显的回升。

从带看量看，1月上旬50城日均带看量较12月增加22%，北京、石家庄、廊坊及天津等城市增幅均在40%以上；从成交量来看，贝壳50城1月上旬日均二手房成交量较去年12月日均增加39%，廊坊、北京等地日均成交较12月翻倍。

贝壳研究院认为，供给端和需求端政策齐发力，市场预期向上的趋势基本确定。近来，二手房市场的针对性政策也频频释出，其中，意在提高二手房交易效率和便利度、降低二手房交易成本的“带押过户”尤为受关注。

据不完全统计，自进入2022年以来，推行二手房“带押过户”的城市已达30余个。一线城市深圳也在今年初加入了这一队伍。深圳市房地产中介协会官网公开的数据显示，2023年首周深圳二手房交易量强势回升，第1周全市二手房（含自助）录得587套，环比增长率为19.3%。

贝壳研究院预计，疫情期间被抑制的改善型需求会加快释放，2023年一季度核心城市房地产市场有望迎来开门红。

