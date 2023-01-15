中共四川隆昌市委原书记被发现向商人放贷利率高达100%

中纪委机关报《中国纪检监察报》星期天（1月15日）报道了一名市委原书记曾向商人放贷，年利率可高达百分之百。

据《中国纪检监察报》报道，一家建筑公司的老板魏某有一次以资金紧张需要贷款为由，找中共四川省隆昌市委原书记尹忠帮忙。通过尹忠的协调，魏某获得了银行贷款，之后来到尹忠家，送上了2万元（人民币，下同，3934新元）的“感谢费”。

自从尹忠收下这笔钱后，魏某就经常找尹忠一起吃饭娱乐。尹忠说：“（魏某）开始找我办事，想搞房地产开发。同时他和我讲他的企业还是很不错的，希望我借点钱给他，拿点高利息给我。”

双方商定，尹忠以96%的年息向这名老板借出60万元。仅此60万，就让尹忠在短短五年间获利540万元。

尹忠尝到甜头后如法炮制，甚至会利用职务之便强制借款给商人老板们，最高时还收过百分之百的年利率。

尹忠也从2010年至2015年以关照工程项目为由，主动向一家公司总经理李某提出借款，约定年息60%，本金220万元。高额的利息让李某难以承受，便先后两次提出归还本息，并按年利率24%计息。尹忠一边不置可否，一边在工作中设障，在李某承建的项目地块招拍挂方案审议过程中以各种理由不予通过。李某无奈妥协，同意仍按年息60%继续支付利息。

办案人员介绍，就在李某同意的当天下午，尹忠便召开相关会议，审议通过了李某公司的土地方案，上演了一出“上午打钱、下午过会”的戏码。经查，五年间，尹忠先后从李某处收回本息共计1144万余元，获利924万元。

尹忠已被开除党籍和公职，他涉嫌犯罪的问题被移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。