中国多地启动入户调查 摸底农村疫情

中国多地启动农村地区冠病感染发病情况线下入户调查，已有调查数据对外公布。

据澎湃新闻报道，湖南省祁阳市疾病预防控制中心1月13日发文介绍，为切实掌握祁阳市当前冠病感染情况，科学研判疫情发展形势，中共祁阳市委、祁阳市政府积极响应湖南省卫健委关于冠病感染“乙类乙管”培训相关要求，安排祁阳市疾控中心于2023年1月5-6日在全市开展了冠病感染发病情况调查。

调查统计分析显示，2022年12月10日-2023年1月5日门诊就诊人数共5万8276人，其中发热咳嗽病人2万9889人（51.28%）。发病高峰期为12月19-24日，12月25日开始就诊的发热咳嗽病人逐渐减少。发病以成年人和老年人居多，其次为学生，儿童最少。入户调查300户共1198人，感染939人，感染率为78.38%。2022年12月5日-2023年1月5日共死亡79人，因发热咳嗽死亡42人（53.16%），与去年同期（29人）比较，死亡人数上升了172.41%。

祁阳市疾控中心说，当前祁阳市冠病感染处于下降平稳期，但老年人发病有所增加。目前面临救治设备缺乏，救治药品及试剂不足，零售药店救治药品及试剂价格升高、人群防控意识逐步松懈等问题。为积极稳妥推进实施冠病感染“乙类乙管”各项措施，有力应对春节前后冠病感染疫情，祁阳市将重点落实以下几点工作措施：一是加强分级分类救治患者；二是抓实医疗救治资源准备；三是做好重点人群健康服务；四是抓好农村疫情防控；五是强化重点机构防控；六是开展健康宣教，倡导坚持个人防护措施。

另据湖南吉首融媒消息，1月10日，吉首市疫情防控工作指挥部组织开展农村地区冠病感染现况摸底工作。调查小组分别前往五个乡镇15个村，采取面对面上门入户填写问卷调查的方式开展摸底、调查。调查内容包含被调查者的基本情况、冠病疫苗接种情况、感染者的核酸检测、抗原检测、感染症状及医疗救治等情况。消息称，通过此次入户调查，可进一步了解了农村地区冠病感染率和接种率，推动现阶段老年人的加强针接种工作。

在福建省泉州市惠安县，惠安县疾病预防控制中心1月13日发文介绍，为快速了解2022年12月以来辖区居民的感染情况，科学研判疫情形势，1月12日上午，惠安县召开冠病感染情况现况调查工作部署会。相关乡镇、卫生院（社区卫生服务中心）分管领导和业务骨干、县疾控中心相关调查人员参加本次会议。本次线下调查于1月12日至15日在惠安县螺城镇、崇武镇和涂寨镇开展，每个乡镇抽取两个村（社区），每个村（社区）抽取 400 人作为被调查对象，全县合计调查2400人。

惠安县疾控中心介绍，惠安县也将同步开展线上调查，在“惠安速报”“健康惠安”等主流公众号上发布全县居民冠病感染线上调查消息及问卷二维码，积极动员居民参与调查；同时积极发动党政行政机关、企事业单位职工参与本次调查，力求在规定时间内获得最大的样本量。