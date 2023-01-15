港财政司长预料环球经济环境今年仍复杂多变

香港财政司司长陈茂波预料，环球经济环境在今年仍然复杂多变，但随着香港步入复常阶段，特区政府问责团队会恢复出访不同国家，积极介绍香港最新发展和庞大机遇。

陈茂波星期天（1月15日）在博客上写道，展望2023年，环球经济环境仍然复杂多变。主要经济体增长放缓、政府财政收入受压及债务增加、市场投资气氛疲弱，这将严重限制各地政府在提供社会服务及应对气候变化等公共开支方面的能力。他坦言，如何在地缘政治紧张局势下仍坚持推动各国更好合作，让全球经济朝着可持续、更坚韧和更普惠的方向发展，确实是一个挑战。

他认为，无论面对什么挑战，香港必须全力发展经济，扩大发展容量、增强发展动能，为产业开拓更宽广的市场，为市民创造更多优质的就业机会，这才能让香港有更大空间化解社会民生的问题和矛盾。

陈茂波说：“对内方面，我们需要汇聚本地的民间及市场力量、杆杠内地资源和市场的规模优势，为香港经济发展增添能量；在面向国际方面，我们要说好香港优势、讲好香港故事，为香港的新机遇和新发展塑造明确清晰的新形象，全力招商引资和招揽人才。”

他也说：“在步入复常的阶段，特区政府整个问责团队都积极参与说好香港故事的工作，包括恢复出访不同国家及市场，透过不同渠道及场合，积极向各地政府、商界、企业和民间代表介绍香港的最新发展和庞大机遇，冀促进更好交流和合作，合力探索新市场、开创新机遇，联手推动互惠发展，让不同阶层及界别都能受惠，让发展的成果更好共享。”

陈茂波认为，香港一直都是联通世界、洞察趋势变化、汇聚前沿观点和汇合庞大商机的关键据点；作为国际金融中心，香港的优势和核心竞争力十分出众。