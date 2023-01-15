香港银行掀存款争夺战 存港元送疫苗名额

随着大陆与香港恢复正常通关，香港银行机构推出送疫苗免费注射名额活动，门槛条件是在该行存入400万港元（67.48万新元），而且是新客户。目前已经有大陆客户在咨询。

据上海证券报报道，中信银行发布公告称，自2023年1月9日至3月31日，在该行存入合资格新资金400万港元或以上的合资格新客户，可获得特快预留名额免费注射复必泰二价疫苗；如果客户同时申请及启动信银国际大湾区双币信用卡，可获升级至免费注射疫苗名额两个。

中信银行（国际）客服人员说，这是该行基于香港与大陆恢复通关，针对跨境客户做出的优惠活动。目前已经有大陆客户进行咨询。

目前已经有香港特区医疗机构开展注射复必泰二价疫苗预约。香港知名私家医院养和医院介绍，自1月10日起，优先开放为非本地居民提供复星复必泰二价疫苗自费接种服务。费用方面，接种复必泰二价疫苗收费为1800港元。

以送出免费注射复必泰二价疫苗名额，来吸引新客户存款，背后是当下香港银行业的存款争夺战。

自去年以来，香港就有多家银行均大幅上调了存款利率，以争夺存款。在此之前，香港银行存款利率一直较低。通常而言，一年期定期存款利率普遍不到2%，有的银行甚至低于1%。而现在，大部分香港银行的一年期定期存款利率已高于4%。

在香港从事银行工作的梁女士介绍说，香港银行业执行市场利率，各家银行可以根据币种和期限给出不同的利率。目前，香港大部分银行港币1年期定存利率至少为4%，利率达到4.2%的存款产品也很多。不少客户将活期存款转成了定期存款。

之所以上调存款利率，主要与2022年美联储的史诗级加息相关。去年九月，香港金管局明确：“海外加息，部分资金也从香港流走。” 银行的商业利率根据自身的资金成本结构和其他相关考量，决定是否调整利率、调整利率的时间以及利率的幅度。