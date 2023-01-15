三日内中国10省份迎来新任省级政协主席

随着省级两会的进行，中国内蒙古、宁夏、广东、福建、河北、上海、天津、江西、云南、黑龙江等10个省份已选举产生新任省级政协主席。

据澎湃新闻报道，其中在周日（1月15日）上午，政协内蒙古委员会第一次会议选举张延昆为政协内蒙古委员会主席。张延昆，男，汉族，1963年1月生，他此前担任北京市人大常委会党组副书记、副主任、市总工会主席，近日已任内蒙古自治区政协党组书记。

同在15日上午，陈雍当选政协宁夏回族自治区第十二届委员会主席。陈雍，男，满族，1966年10月生，他此前担任宁夏回族自治区党委副书记。

另外，廉毅敏、胡文容、王常松、唐一军、刘晓凯、蓝绍敏于1月14日分别当选河北省、上海市、天津市、江西省、云南省、黑龙江省政协主席。

廉毅敏原任河北省委副书记、省委秘书长，胡文容原任上海市委常委、组织部部长，王常松原任江苏省委常委、省纪委书记，唐一军原任司法部部长，刘晓凯原任贵州省政协主席，蓝绍敏原任贵州省人大常委会党组副书记、副主任。

1月13日，原任广东省委常委、广州市委书记的林克庆，原任国家卫健委党组成员、中央纪委国家监委驻国家卫健委纪检监察组组长的滕佳材分别当选为广东省、福建省政协主席。

上述10名新任省级政协主席，廉毅敏、胡文容、林克庆、陈雍四人此前均在本地任职，王常松、刘晓凯、蓝绍敏、张延昆四人系跨省份调任，唐一军、滕佳材两人则是由中央部委“空降”。

