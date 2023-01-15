马化腾反腐讲话后 腾讯开出48人惩治名单

腾讯马化腾2022年12月15日在全员大会上谈到腾讯内部的腐败问题后，腾讯在今年1月10日公布了多达48人的内部违规名单。名单上的员工和管理者都因为涉嫌腐败或者触犯“腾讯高压线”受到了不同程度处罚。

据界面新闻报道，内部文件显示，腾讯在1月10日向全员发送的一份邮件中通报了近期的反腐败的情况，共有48人（不包括此前已通报的案件）因涉嫌职务侵占、非法挪用资金、商业贿赂等违法行为或内部管理不当等问题，触犯“腾讯高压线”而受到处罚。

在这一份文件中，涉嫌腐败和触犯高压线的既有基层员工，也有诸如组长等干部，还包括业务部门副总经理等中层干部。内部人士透露，对比过往通报来看，此次被通报人员的数量在历次处罚中人数最多。截至发稿，腾讯方面未对此进行评论。

2022年12月15日的内部员工大会上，腾讯公司首席执行官马化腾说，腾讯今年提升了内审内控的力度，结果查出大量内部贪腐问题，还牵扯到了部分中层干部。他甚至用“看完之后吓死人”、“触目惊心”来形容内部贪腐问题的严重性。

马化腾还说，腾讯已经将数字化能力也引入到了反舞弊中，此后腾讯所有的报销和外部供应商的数据全部汇集起来，内审内控进行大数据分析，能找到大部分低水平的问题，腾讯会在2023年继续建设这个能力。

